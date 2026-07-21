Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Звезда «Титаника» вспомнил, как 50 человек накачали наркотиком на съемках

Актер Зейн назвал отравление наркотиком на съемках секретом успеха «Титаника»
20th Century Fox Film Corporation

Актер Билли Зейн, сыгравший Кэла в фильме «Титаник», поделился подробностями инцидента с отравлением актеров наркотиками на съемках. Его слова передает Daily Mail.

Речь идет о случае 1996 года, когда неизвестный подсыпал фенциклидин в суп из морепродуктов. В результате под воздействием галлюциногена оказались не менее 50 человек, в том числе режиссер Джеймс Кэмерон и актер Билл Пэкстон.

Многие обратились в больницу, но Кэмерон смог справиться с последствиями, вызвав рвоту. Пэкстон же предпочел вернуться на площадку и выпить пиво, что, по его словам, помогло ему прийти в себя.

Билли Зейн уточнил, что лично не был вовлечен в инцидент: в тот вечер снимали сцены из «современной» части фильма, в которых его персонаж не участвовал. Отвечая на вопрос о том, кто мог устроить эту диверсию, актер уклончиво заявил: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть». При этом он заверил, что 86‑летняя на тот момент Глория Стюарт, сыгравшая пожилую Розу, не пила отравленный суп.

Зейн также в шутку предположил, что этот переполох и стал «настоящим секретом успеха» «Титаника». Фильм стал самой кассовой картиной своего времени и получил 11 «Оскаров».

Ранее Гай Германика раскрыла сумму, за которую готова снять фильм.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!