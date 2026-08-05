«Отойдите, я сам буду драться»: Журавлев поддел Куценко на съемках

Комик Журавлев признался, что подтолкнул Куценко к сцене драки в «Колобке»

Актёр Гоша Куценко отказался от услуг дублера и сам исполнил сцену драки на съемочной площадке. Об этом рассказал «Пятому каналу» его коллега и комик Дмитрий Журавлев.

По словам Журавлева, когда Куценко предложили выйти в кадр и сразиться в сцене с его героем — пекарем Тихоном, тот звезда хотел уступить место каскадеру.

Тогда комик нарочно поддел коллегу фразой: «Так что, ты уже не можешь ничего? Господи, вот это да, интересно».

Журавлева поделился, ято после этого Куценко принял вызов и участвовал в драке наравне с партнером, хотя был в тяжелом костюме и доспехах.

Фильм «Последний богатырь: Колобок» выходит в прокат 6 августа. По сюжету Колобок (Гарик Харламов) поневоле становится напарником пекаря Тихона.Кулинара сыграет комик Дмитрий Журавлев. Зрители также увидят Гошу Куценко в роли Волка, а также Ладу в исполнении Милы Ершовой.

Режиссером картины выступил Антон Маслов. Он наиболее известен как создатель сериала «Последний Богатырь. Наследие».

До этого Гарик Харламов раскрыл, что ему не пришлось приезжать на съемочную площадку фильма «Последний богатырь. Колобок». Как пояснил актер, мимику его персонажа записали заранее, а после этого специалисты работали по уже готовым материалам.

Ранее Харламов предстал в образе героя Нолана. «Мой второй съемочный день».