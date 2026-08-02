Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Харламов предстал в образе героя Нолана: «Мой второй съемочный день»

Комик Гарик Харламов пошутил про съемки у Кристофера Нолана в «Одиссее»
garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Гарик Харламов опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) шуточную фотографию, на которой он предстает в главной роли в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана.

Кадр полностью создан с помощью искусственного интеллекта.Публикацию Харламов сопроводил подписью: «Мой второй съемочный день в «Одиссее»! Первый проспал».

Подписчики оценили юмор Харламова. В комментариях фанаты не только похвалили креатив, но и заявили, что комик мог бы стать достойной заменой Мэтту Дэймону.

«Это был бы лучший фильм в истории»; «Вчера посмотрел «Одиссею». Гарик, ты лучший!»; «Гариссея»; «Галустян в роли Елены Прекрасной будет?» — написали под постом.

До этого Мэтт Дэймон признавался, что похудел до веса школьных лет ради главной роли в новом фильме Нолана «Одиссея». 55‑летний актер рассказал, что если обычно его вес колеблется между 83 и 90 килограммами, то во время съемок он дошел до отметки в 75 килограммов. Всего Дэймон сбросил от 8 до 15 килограммов. Он достиг результата благодаря интенсивной программе тренировок и изменению рациона.

Ранее Мэтт Дэймон рассказал о своем самом большом страхе на съемках «Одиссеи».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!