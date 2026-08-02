Харламов предстал в образе героя Нолана: «Мой второй съемочный день»

Комик Гарик Харламов пошутил про съемки у Кристофера Нолана в «Одиссее»

Шоумен Гарик Харламов опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) шуточную фотографию, на которой он предстает в главной роли в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана.

Кадр полностью создан с помощью искусственного интеллекта.Публикацию Харламов сопроводил подписью: «Мой второй съемочный день в «Одиссее»! Первый проспал».

Подписчики оценили юмор Харламова. В комментариях фанаты не только похвалили креатив, но и заявили, что комик мог бы стать достойной заменой Мэтту Дэймону.

«Это был бы лучший фильм в истории»; «Вчера посмотрел «Одиссею». Гарик, ты лучший!»; «Гариссея»; «Галустян в роли Елены Прекрасной будет?» — написали под постом.

До этого Мэтт Дэймон признавался, что похудел до веса школьных лет ради главной роли в новом фильме Нолана «Одиссея». 55‑летний актер рассказал, что если обычно его вес колеблется между 83 и 90 килограммами, то во время съемок он дошел до отметки в 75 килограммов. Всего Дэймон сбросил от 8 до 15 килограммов. Он достиг результата благодаря интенсивной программе тренировок и изменению рациона.

Ранее Мэтт Дэймон рассказал о своем самом большом страхе на съемках «Одиссеи».