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Культура

Волочкова получила новую травму: «Мои ноги — это ваши деньги»

Балерина Волочкова заявила, что у нее появилась гематома после выхода на сцену
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью «Пятому каналу» о новой травме, полученной после возвращения к выступлениям.

Артистка призналась, что сейчас находится под наблюдением врачей. Она назвала свои ноги божественным инструментом.

«Я иногда смеюсь, говорю с чувством юмора: «Ребята, мои ноги — это ваши деньги». Потому что ими я танцую для того, чтобы вам всем давать заработок, не получая за это ничего», — добавила Волочкова.

По словам танцовщицы, после операции в Германии медики рекомендовали ей отказаться от выступлений на 3–4 месяца, но она вернулась на сцену уже через три недели. Позднее у Волочковой появились синяк и обширная гематома.

В феврале танцовщица перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе. 20 мая артистка впервые после операции станцевала танго с партнером.

В июле сообщалось, что балерина получила новую травму из-за перегрузок после операции. Вопреки запретам немецких врачей, артистка провела 25 концертов во время реабилитации.

Ранее Волочкова пожаловалась на прерванную династию.

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