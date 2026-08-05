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Культура

Бурляев дал совет молодым режиссерам: «Не ломайте ценности через ваши проекты»

Актер Бурляев призвал режиссеров не искажать ценности сказок в кино и театре
«Газета.Ru»

Актер Николай Бурляев на пресс-конференции, посвященной запуску Творческой Лаборатории ON Lab от холдинга ON Медиа и Театра «Мастерская 12 Никиты Михалкова, призвал режиссеров не искажать ценности и смысл сказок. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Темой творческой лаборатории в этом году стали сказки народов России. Актер, комментируя выбранное направление, дал совет начинающим кинематографистам и театральным деятелям.

«Идет речь о сказках. Вот здесь я бы предупредил режиссеров, которые делают фильмы по сказкам, и театральных режиссеров — помните, что у нас уже принят указ президента о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. Не ломайте их через ваши проекты, искажая смысл сказок. Это крайне важно», — заявил Бурляев.

По словам актера, у режиссеров в первую очередь должна стоять задача передать уже заложенные в произведение ценности, а не превращать свой проект в «эффектную постановку и вседозволенность».

Прием заявок в лабораторию начинается 5 августа и продлится до октября. Председателем жюри будет Никита Михалков.

Ранее Николай Бурляев призвал сделать образование в театральных вузах бесплатным.

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