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Культура

Уехавший в 90-х Гальперин о травле в московской школе: «Я носил в портфеле кирпичи»

Композитор Гальперин вспомнил, что его травили в школе из-за национальности
Кадр из видео/YouTube

Кинокомпозитор Евгений Гальперин, который уехал из России в 1980-х годах, рассказал в YouTube-интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), что школьная жизнь в Москве оставила у него пугающие воспоминания.

«В Москве мы жили на улице Мурановской, в Бибиревском микрорайоне. После Киева это выглядело страшно, страшной жестью… В школе, в которой я учился, каждые три месяца, если не ошибаюсь, моих одноклассников отправляли в колонию. На улице постоянно подходили: «Деньги есть, денег нет»… Постоянные драки, банды — все, что в «Слове пацана», это все происходило», — сказал Гальперин.

Композитор вспомнил, как одноклассники выкрали классный журнал, чтобы найти «врага» по графе «национальность». Когда очередь дошла до Гальперина, то весь класс узнал, что он еврей.

«Толпа стоит, смотрит по списку, и вдруг все поднимают головы на меня: «Женя, ты здесь!» Я настолько струсил, что даже когда ко мне подходили какие‑то ребята из класса, которые вроде были нормальными, я уже никому не верил».

Чтобы хоть как‑то защитить себя, вспомнил композитор, он начал носить в портфеле кирпичи.

Евгений Гальперин родился в России. Он жил в Киеве и Москве. В начале 1990-х вместе с родителями и братом переехал во Францию.

Ранее блогер Юрий Дудь вспомнил, что страдал от приступов астмы в детстве.

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