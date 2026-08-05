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Культура

Дудь — о приступах в детстве: «Близок к тому, чтобы откинуться»

Блогер Юрий Дудь вспомнил, что страдал от приступов астмы в детстве
YouTube

Блогер и журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказал в новом выпуске YouTube-интервью с кинокомпозитором Евгением Гальпериным, что страдал от приступов бронхиальной астмы в детстве.

Композитор признался, что уехал из России в Киев в начале 1990-х из-за проблем с медициной. У него тоже была астма.

«Помню, как врачи приезжали к нам с нашими же шприцами одноразовыми, потому что мама каким‑то образом их доставала, и потом эти шприцы использовали, чтобы колоть других детей, говоря о том, что они хотя бы знают, что те не были с какой‑то заразой. У них не было своих шприцов», — рассказал композитор.

Дудь отметил, что в его детстве ситуация с медициной несколько изменилась, но из-за болезни все еще лишались будущего многие дети.

«Уже были ингаляторы, которые снимали приступ. Тем не менее, когда ты где‑нибудь у бабушки в украинской деревне прилег на первую подушку и тебя скрутил приступ, скорой рядом нет, и ты там близок к тому, чтобы откинуться…» — сказал он.

Дудь вспомнил, как ездил в санаторий и видел детей, которых родители растили как людей с ограниченными возможностями из-за астмы. По словам журналиста, он искренне рад, что нынешнее поколение сталкивается с этой болезнью гораздо менее драматично, чем его сверстники в прошлом.

Ранее стало известно о многомиллионном заработке жены Юрия Дудя в Барселоне.

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