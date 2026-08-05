Киркоров сыграл с протеже в кино: «Это шок-контент»

Певец Филипп Киркоров снялся с Margo в новогоднем фильме

Певец Филипп Киркоров рассказал на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово», что сыграет вместе со своей протеже Margo в новогоднем фильме. Его слова передает «Пятый канал».

Киркоров исполнит роль Кощея. Он отказался раскрывать, кого сыграет Margo. Артист считает, что роль его протеже должна стать сюрпризом.

«Не говорите никому. Это должно быть шок-контентом в фильме. Ее появление в фильме — это шок-контент», — поделился артист.

В июле стартовали съемки новогоднего блокбастера «Очень сказочные дела» с Тимуром Батрутдиновым в роли Елемели — новой версии сказочного героя Емели.

Сказка продолжит линейку других новогодних фильмов с Батрутдиновым в главных ролях — «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика».

Андрей Гайдулян появится в образе гусляра Алеши, роли трех богатырей исполнят Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч и Алексей Воробьев. Яна Кошкина станет русалкой, Валентина Рубцова — грозной великаншей Титаней, а Игорь Ознобихин сыграет старичка-боровичка.

Ранее Ида Галич рассказала, какую роль мечтала сыграть в кино.