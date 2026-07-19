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Культура

Ида Галич рассказала, какую роль мечтала сыграть в кино

Блогерша Ида Галич заявила, что всегда мечтала сыграть злую героиню
Светлана Шевченко/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Ида Галич призналась в беседе с News.ru, что давно мечтала сыграть злую героиню.

Галич отметила, что ее мечта сбылась. Сейчас она работает над проектом, в котором исполнила роль антагонистки в фильме-сказке. Артистка пока не может раскрывать информацию о картине. Блогерша также поделилась впечатлениями от съемки в сериале «Чудо». Она начала сниматься в нем после родов.

«Я совмещала материнство и съемки в кино, никому не советую. Было очень весело. У нас также уже отснят проект «Снежная восьмерка», который выйдет к Новому году», — рассказала телеведущая.

В проекте «Чудо» Галич сыграла блогершу-коуча Мию. Ее героиня востребована в стране и знает, чего люди хотят на самом деле, но не говорят вслух. Она исполняет мечты миллионов, из-за чего их жизнь меняется. Но у чуда есть цена – и каждому предстоит решить, на что он готов пойти ради него.
В ленте также сыграли Денис Шведов, Сергей Гилев, Антон Филипенко, Анастасия Уколова, Виктория Романенко, Александра Барышева, Юлия Вальцефер, Максим Жегалин.

Ранее Ида Галич рассказала о вкусе своего свадебного торта стоимостью миллион рублей.

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