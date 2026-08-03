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Культура

Назван многомиллионный заработок жены Юрия Дудя в Барселоне

SHOT: жена Дудя заработала более 9 млн рублей на языковой школе для релокантов
YouTube

Жена журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) Ольга получила минимум 9 миллионов рублей с бизнеса в Барселоне после начала специальной военной операции. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Ольга Дудь является совладельцем языковой школы Freeda. Отмечается, что учреждение предоставляет услуги релокантам, которые хотят обучиться языку страны, в которую эмигрировали. Жена журналиста выкупила долю в компании в августе 2022 года.

Как утверждает SHOT, Юрий Дудь рекламировал школу жены в своих роликах.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России.

Юрий Дудь на данный момент проживает в Испании. В июне 2025-го он заявил, что в стране много проблем, «несмотря на все кайфы».

Ранее Дудь поиронизировал над блогером, не догадывавшимся о вреде колы.

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