В Москве создадут многометровую хлебную карту России

На фестивале «Русское поле» создадут многометровую хлебную карту России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 22 августа в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году организаторы мероприятия ставят перед собой задачу поставить новый рекорд. На фестивале создадут хлебную многометровую карту страны, где каждый регион представит свою выпечку. На ней будут собраны как общеизвестные бренды, так и локальные продукты коренных народов.

«Поле — это, прежде всего, хлеб, основа жизни наших предков и наша опора по сей день. Испокон веков в нашем языке живут мудрые поговорки и пословицы: «Хлеб всему голова», «Без хлеба сыт не будешь» и многие другие. Именно поэтому в этом году мы решили раскрыть все хлебное достояние нашей многонациональной страны», — заявила руководительница оргкомитета фестиваля Маргарита Железнова.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев планирует лично представить свой регион на «Русском поле». На хлебную карту Чувашия привезет свой хлеб — хура сакар.

На фестивале также пройдут концерты, детские забавы и мастер-классы. Гости мероприятия также смогут посетить зоны исторической реконструкции, гастрономических удовольствий, поэтических баталий и арт-квартал с тематическими выставками и пленэрами.

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