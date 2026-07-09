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Культура

Раскрыта полная программа фестиваля «Архстояние‑2026»

Хедлайнерами фестиваля «Архстояние‑2026» станут Рушана и Стереополина
Александра Гадеева/Пресс служба фестиваля

Фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние», тема которого в этом году звучит как «Маршрут перестроен», пройдет с 23 по 26 июля 2026 года в арт‑парке Никола‑Ленивец. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В программе фестиваля — более 15 арт-проектов от известных художников и студий. Гости увидят речной канал с набережной у Ротонды и смогут проследить за движением луны по знаковым местам парка. Они примут участие в гастрономическом перформансе, помогут деревьям, создадут несколько арт-объектов, выстоят очередь за счастьем, повторят маршруты птиц и даже запустят бутылочную ракету в небо.

Музыкальная программа фестиваля развернется на пяти площадках. На сцене «Сто костров» состоится перформанс барабанщика Shortparis Данилы Холодкова и хореографа Владимира Варнавы.

На главной сцене выступит Глеб Андрианов с проектом «Бесконечная машина музыки». В его специальной программе также примут участие Данила Холодков, Дмитрий Ерошин, Сергей Полтавский, Сергей Храмцевич и другие музыканты. Еще на сцене выступят постхор Attaque De Panique, группы Beautiful Boys, «Деревянные Киты», «Источник» и «Созвездие Отрезок».

Сцена «Березки» станет пространством «танца души». Днем здесь сыграют финалисты музыкального опен-колла «Своей дорогой», а вечером и ночью пройдет программа «Хрупкий рейв» с участием kedr livanskiy, nttrl, мс Улыбочка, xrustalic, синтэстетка, serdechko и неатида.

На электронных танцполах «Мебиус» и «Левелдва» выступят резиденты лейблов ГОСТ ЗВУК и Leveldva. Завершат фестиваль хедлайнеры Рушана и Стереополина.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут поучаствовать в достижении первого рекорда по массовой йога-практике.

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