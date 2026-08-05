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Культура

Гуф высмеял обвинения бывшей невесты: «Нарцисс выдвигается на поиски жертвы»

Рэпер Гуф пошутил о нарциссизме после обвинений бывшей невесты
ТНТ

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после обвинений бывшей невесты Разият Салаховой.

«Манипулятор-газлайтер-нарцисс выдвигается на поиски очередной наивной жертвы», — подписал публикацию артист.

Комментаторы пристыдили певца, напомнив, что у него есть дети. В частности, четырехлетняя дочь Тина.

«Интересно, когда твоя Тина подрастет и с ней будут обращаться так же, тебе будет по приколу?» — поинтересовалась пользовательница сети.

В августе Салахова рассказала об изменах и унижениях со стороны Гуфа. Девушка утверждает, что певец не только неоднократно ей изменял, но и унижал ее. По словам Салаховой, рэпер пересылал ее личные сообщения, где она делилась переживаниями, и смеялся над ними в компании других женщин.

Салахова также призналась, что после одного из расставаний Гуф следил за ней с помощью камер видеонаблюдения. Блогерша отметила, что он делал это не один, а в компании других женщин — наблюдал, как она плачет.

Ранее экс-невеста Гуфа заступилась за Айзу и сестру рэпера после слов жены Паши Техника.

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