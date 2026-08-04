Экс-невеста Гуфа заступила за Айзу и сестру рэпера после слов жены Паши Техника

Экс-невеста Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) Разият Салахова в Telegram-канале заступилась за сестру и бывшую жену рэпера.

Салахова посчитала неуместным нападать на близких женщин Гуфа и хейтить их в данной ситуации. Она подчеркнула, что сестра певца Ольга и бывшая супруга Айза-Лилуна Ай не виноваты, что так произошло.

В августе Салахова рассказала об изменах и унижениях со стороны Гуфа. Ее поддержала бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук). Она предположила, что после откровения Салаховой семья и близкие рэпера перестанут общаться с девушкой. Бывшая жена Техника подчеркнула, что полностью поддерживает экс-невесту репера.

Карицкая выразила уверенность, что Ольга и Айза перестанут общаться с Салаховой. Она назвала близкое окружение певца «семейкой полусвингеров».

Бывшая жена Техника считает, что Гуфа окружают «шестерки», которые не только не поддержат Салахову, но и в скором времени устроят на нее травлю.

Позже Айза вышла на связь. Экс-супруга Гуфа подчеркнула, что, несмотря на тесную связь с рэпером, она все равно остается на стороне экс-невесты певца, так как тоже пережила подобный опыт.

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