Родригез добивается снижения алиментов и возвращения детей в Россию

Адвокат Тимура Родригеза Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru» детали прошедшего заседания по делу Тимура Родригеза и его экс-жены Анны Девочкиной. Юрист отметил, что артист намерен доказать, что его дети смогут комфортно жить в России на 500 тысяч рублей в месяц.

В Московском городском суде 4 августа рассматривался иск Родригеза к бывшей супруге. По словам представителя исполнителя, он хочет уменьшить алименты до 500 тысяч рублей в месяц, однако оппоненты заявляют, что на такие деньги прожить в Испании нельзя (дети Тимура Родригеза живут за границей. — прим. «Газеты.Ru»).

«Мы, в свою очередь, возразили, что, если нельзя прожить в Испании, всегда можно вернуться в Россию. У нас в стране точно не хуже образование. Суд посчитал, что это ухудшит уровень жизни детей, и отказал в уменьшении размера алиментов. В апелляции Тимур намерен пояснить, что на 500 тысяч рублей в месяц можно полноценно воспитывать и обеспечивать детей, а возвращение в РФ точно не ухудшит их уровень жизни. Хотя лично мне это кажется и так очевидным», — поделился Жорин.

Также Девочкина инициировала исполнительное производство, чтобы запретить Родригезу покидать Россию и тем самым видеться с детьми. Адвокат певца пояснил, что это произошло после того, как суд расторг соглашение на содержание ее самой. Ранее артист дополнительно к алиментам на детей выплачивал на содержание бывшей жены 500 тысяч рублей в месяц.

«Тимур, разумеется, общается с детьми и участвует в их воспитании», — пояснил Жорин.

Ранее сообщалось, что Тимур Родригез задолжал миллионы сыновьям.