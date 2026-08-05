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Культура

Долина захотела поучиться актерскому мастерству

Певица Лариса Долина призналась, что хочет пройти актерские курсы
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина призналась в беседе с ТАСС, что хочет обучиться актерскому мастерству.

«Я бы, конечно, поступила на какие-то актерские курсы, но уже возраст не тот. Уже поздно. Справляюсь так», — заявила артистка.

Долина стала участницей труппы Театра на Таганке. Исполнительница рассказала, что, несмотря на отсутствие актерского образования, человеческий и творческий опыт помогают ей справляться на сцене театра.

«Театральная сцена — это, конечно, совершенно другой организм. Это живое общение со зрителями: тебе здесь либо верят, либо не верят», — подчеркнула певица.

В июне Лариса Долина раскрыла подробности о съемках фильма о себе. По словам звезды, она хочет найти профессионала, который сумеет максимально точно и честно передать ее историю, в том числе рассказать о творческом пути и становлении как певицы.

Долина рассказала, что уже приступила к переговорам о проекте, однако пока авторы не пришли к решению о том, будет ли это фильм или многосерийная драма.

Ранее Долина объявила о новом этапе в карьере.

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