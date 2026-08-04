Долина объявила о новом этапе в карьере: «Перевернула страницу»

Певица Лариса Долина рассказала ТАСС, что приступает к новому творческому этапу.

Долина объяснила, что в последнее время посвящала свои композиции своему страшному периоду в своей жизни. К примеру, трек «Ваши голоса». Сейчас артистка планирует исполнять композиции другого жанра.

«Это была песня, специально написанная к конкретному событию. И я уже перевернула страницу. Этот период пройден», — поделилась исполнительница.

Долина намерена петь о любви. Новые композиции певицы не будут вдохновлены ее трудной судьбой. Артистка хочет исполнять менее тяжелые песни.

«Я буду петь с другим состоянием души, потому что переболела всем и иду в новую жизнь — иду уверенно. Песен уверенных в себе женщин у меня будет много», — рассказала певица.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье. Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января.

В июле 2026-го Долина сообщила, что у нее появилась новая квартира. По словам певицы, недвижимость ей подарили друзья.

Ранее певица Наталья Штурм усомнилась в словах Долиной о новой квартире.