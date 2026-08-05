Волочкова отказалась слушать рекомендации врачей после новой травмы: «Слушаю сердце»

Балерина Анастасия Волочкова призналась «Пятому каналу», что снова пренебрегла рекомендацией врачей после новой травмы.

По словам Волочковой, медики попросили ее воздержаться от выступлений в течение месяца после получения гематомы. Артистка заявила, что вышла на сцену через два дня после посещения больницы.

«Я не слушаю никого, я слушаю свое сердце. Я не могу без сцены», — поделилась танцовщица.

В июле Волочкова получила новую травму из-за перегрузок после операции. Вопреки запретам немецких врачей, артистка провела 25 концертов во время реабилитации ноги. Балерине диагностировали надрыв мышцы. У нее появились сильная гематома и воспаление.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе. 20 мая артистка впервые после операции станцевала танго с партнером.

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