Бывшая жена Паши Техника обвинила Айзу в распространении наркотиков

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук), в Telegram-канале возмутилась, что экс-супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай заблокировала ее в соцсетях.

Карицкая заявила, что ее заблокировали в чатах Айзы якобы из-за правды. По словам блогерши, бывшая жена Гуфа снабжала сотрудников своего салона красоты наркотиками.

«Вот как ты просто снаркоманивала всех своих сотрудников. Ладно, промолчу. Я тоже много чего знаю. Ты же там что-то говоришь про меня. Ну так давай, (говори). Так стремно стало, что уже заблокировала меня в своем этом чатике. <…> Да если бы не Гуф, о тебе бы никто не знал. Так же, как и обо мне. Если бы не Паша, обо мне бы никто не знал. Писями не будем мериться», — заявила блогерша.

Карицкая считает, что Айзе стоит сходить к психиатру. Она также усомнилась, что экс-супруга Гуфа искренне поддержала бывшую невесту рэпера Разият Салахову. По ее мнению, окружение певца забудет о Салаховой через несколько месяцев. Она обвинила близких Гуфа в двуличии.

В августе Салахова рассказала об изменах и унижениях со стороны Гуфа. Ее поддержала бывшая жена Паши Техника. Карицкая выразила уверенность, что Ольга Долматова (сестра рэпера) и Айза перестанут общаться с Салаховой. Она назвала близкое окружение певца «семейкой полусвингеров».

Ранее экс-невеста Гуфа заступилась за Айзу и сестру рэпера после слов жены Паши Техника.