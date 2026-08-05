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Культура

Сын звезды «Интернов» отбыл наказание за мошенничество

Сын актера Вадима Демчога Вильям вышел из СИЗО
Пресс-служба актера

Сын звезды сериала «Интерны», актера Вадима Демчога, Вильям сообщил РИА Новости, что вышел из СИЗО.

21-летний Демчог отбыл свое наказание по делу о мошенничестве. Он находился в СИЗО с июня 2025 года. До этого его держали под домашним арестом с марта 2024 года. Суд зачел это время как отбытое наказание.

В июне Вильяма Демчога приговорили к двум годам лишения свободы за мошенничество. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с мошенниками — он обналичил украденные у пенсионера деньги, а затем перевел их на счета подельников. Всего злоумышленники выманили у россиянина более 1,8 млн рублей.

Вину в причастности к преступлению Демчог-младший признал и нанесенный ущерб компенсировал. Наказание он отбывал в колонии общего режима.

Вадим Демчог известен по роли заведующего кожно-венерологическим отделением Ивана Купитмана, близкого друга заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова (Иван Охлобыстин) в сериале «Интерны».

Ранее Мосгорсуд признал журналистку Шипачёву виновной в госизмене.

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