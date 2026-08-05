Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Вайкуле резко снизила цену за свой особняк в Латвии

Mash: певица Лайма Вайкуле уменьшила стоимость особняка в Латвии до €4,8 млн
laima_vaikule_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лайма Вайкуле резко уменьшила стоимость особняка в Латвии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об особняке площадью около 500 кв. м. На участке расположен дом с бассейном, панорамным залом и просторной гостиной.

Как утверждает издание, цена недвижимости Вайкуле снизилась с €5 млн (около 467,9 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru») до €4,8 млн (около 458,5 млн рублей). Артистка также готова договориться на €4 млн (374,3 млн рублей) при срочной покупке.

По данным Mash, Вайкуле рассматривает покупателей без российского гражданства, но готова продать русскоязычным людям за доплату в €1 млн.

В июле Вайкуле сделала проукраинское заявление на своем музыкальном фестивале «Рандеву», проходившем в Юрмале. В разговоре с журналистом она пожелала, чтобы «война побыстрее закончилась». Когда тот предположил, что музыка поможет достигнуть мира, певица парировала, что «лучше дать оружие Украине».

Ранее сообщалось о многомиллионных доходах Вайкуле с фестиваля в Юрмале.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!