Вайкуле резко снизила цену за свой особняк в Латвии

Mash: певица Лайма Вайкуле уменьшила стоимость особняка в Латвии до €4,8 млн

laima_vaikule_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лайма Вайкуле резко уменьшила стоимость особняка в Латвии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об особняке площадью около 500 кв. м. На участке расположен дом с бассейном, панорамным залом и просторной гостиной.

Как утверждает издание, цена недвижимости Вайкуле снизилась с €5 млн (около 467,9 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru») до €4,8 млн (около 458,5 млн рублей). Артистка также готова договориться на €4 млн (374,3 млн рублей) при срочной покупке.

По данным Mash, Вайкуле рассматривает покупателей без российского гражданства, но готова продать русскоязычным людям за доплату в €1 млн.

В июле Вайкуле сделала проукраинское заявление на своем музыкальном фестивале «Рандеву», проходившем в Юрмале. В разговоре с журналистом она пожелала, чтобы «война побыстрее закончилась». Когда тот предположил, что музыка поможет достигнуть мира, певица парировала, что «лучше дать оружие Украине».

Ранее сообщалось о многомиллионных доходах Вайкуле с фестиваля в Юрмале.