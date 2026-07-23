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Культура

Раскрыты многомиллионные доходы Вайкуле с фестиваля в Юрмале

SHOT: певица Вайкуле заработает 20 млн рублей за фестиваль с певцами-иноагентами
Кадр из рекламы сети супермаркетов АТБ

Певица Лайма Вайкуле заработает более 20 млн рублей за организацию Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Юрмала выделит Вайкуле грант в размере 3 млн рублей на проведение мероприятия. Город предоставит концертный зал «Дзинтари» бесплатно и уже вложил около €780 тыс. в его обслуживание и творческие нужды.

Как утверждает Telegram-канал, грант покроет лишь десятую часть расходов, остальное пойдет на гонорары артистам, таким как Монеточка, Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), Потап, Настя Каменских и другим. Среди гостей ожидаются традиционные участники фестивалей Вайкуле — ее подруга Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

По прогнозам, фестиваль принесет доход в €1,3 млн, из которых €855 тыс. составят продажи билетов. При ожидаемых расходах в миллион евро чистая прибыль Вайкуле составит более 20 млн рублей.

SHOT также отмечает, что до этого у Вайкуле возникали проблемы с финансовой отчетностью. В ноябре 2022 года ее долг перед латвийской налоговой составлял €4,7 тыс., а в 2025-м добавилось еще €1,8 тыс.

Кроме того, певицу проверяла российская налоговая служба, поскольку, несмотря на заявления о выходе из бизнеса после переезда, Вайкуле продолжала получать доход в России через косметический бренд LaimaLux Rus.

Ранее Пугачева была замечена в Юрмале перед фестивалем Вайкуле.

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