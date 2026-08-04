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Культура

Стало известно о проверке экс-ректора ГИТИСа Заславского

«Ведомости»: МВД проводит проверку в отношении Заславского
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Стало известно о проверке МВД в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах и собеседника, знающего детали проверки, сообщило издание «Ведомости».

По словам источников издания, речь идет о нескольких эпизодах. В частности, Заславского якобы проверяют на причастность «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы». Собеседник, близкий к МВД, заявил, что дело против экс-ректора пока не возбуждено.

Об отставке Заславского стало известно 4 августа. В пресс-службе ГИТИСа сообщили, что пост ректора он покинул по собственному желанию. Исполняющей обязанности ректора института назначена главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова.

Ранее депутата Госдумы назначили ректором вуза.

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