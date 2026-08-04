На Елену Летучую набросились с кулаками в стоматологии

Во время съемок нового выпуска «Нового Ревизорро» на журналистку Елену Летучую набросились с кулаками в стоматологической клинике. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».

Мужчина и женщина, назвавшиеся пациентами, набросились на Летучую, отбирали микрофон и преследовали ее. Журналистке пришлось вызвать полицию.

«Неизвестных не остановило даже появление полиции. Пока редакторы писали заявление, они продолжали свое нелепое нападение и не давали работать», — рассказывает она.

Поводом для нападения стало расследование, которое Летучая вела в клинике — она выяснила, что за 5 тысяч рублей в день арендовать стоматологический кабинет может любой желающий, поскольку наличие диплома и лицензии в клинике не проверяют. Внутри кабинета Летучая нашла антисанитарные условия, грязь, пыль и просроченные препараты.

Еще один кабинет для аренды Летучая нашла прямо на фуд-корте одного из крупнейших рынков Москвы, документ об образовании у арендатора владельцы клиники также не потребовали.

Ранее Елена Летучая обнаружила «кладбище» из человеческих жира и кожи.