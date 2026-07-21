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Культура

Елена Летучая нашла «кладбище» из человеческих жира и кожи

Телеведущая Летучая проверила косметолога, закапывавшую жир и кожу во дворе
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущая Елена Летучая выпустила два новых расследования медицинских организаций. Об очередном выпуске передачи «Новый Ревизорро» «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».

Летучая, в частности, проверила работу подпольной домашней клиники, где косметологические операции проводили специалисты без медицинского образования и необходимых разрешений — здесь можно было сделать блефаропластику, увеличить губы и скорректировать скулы по относительно низкой цене. В ходе расследования телеведущая обнаружила, что косметолог после операций хирургические отходы во дворе собственного дома, объясняя это желанием избавиться от «чужого негатива».

«У нее оказалось свое маленькое кладбище из жира и кожи клиентов во дворе, куда она закапывала отходы после операций, а остальное выбрасывала в мусорку», — рассказала ведущая, предупредив, что даже простые операции могут привести к летальному исходу.

Также Летучая встретилась с семьей четырехлетнего Вовы Константинова, который не пережил лечение зубов под наркозом из-за того, что ему ввели лишнюю дозу анестезии. По словам семьи, клиника не понесла ответственности и не принесла родителям извинений.

«Это редкий случай, когда редакторы смотрели материал и плакали, а режиссер монтажа позвонил и сказал: я очень тяжело собирал эту серию, это невозможно смотреть», — поделилась автор передачи.

Недавно интервью «Газете.Ru» телеведущая рассказала про общественную значимость проекта, попытки подкупа и опасность своей работы.

Ранее сообщалось, что Елену Летучую ударили по голове на съемках.

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