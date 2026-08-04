«Самый уродливый пес в мире» стал звездой в сети

Собака по кличке Хуахуа, которую называют «самым уродливым псом в мире», стала звездой в сети. Об этом сообщили китайские СМИ.

Всего за одну неделю короткие видеоролики с участием Хуахуа распространились по платформам коротких видео, набрав миллионы просмотров. Животное хвалят за «уродливое очарование» и называют «собакой, занимающей первое с конца место по красоте».

Как уточняют в местной прессе, родители Хуахуа — чистокровные бордер-колли с выставочной внешностью, все остальные щенки в помете также родились стандартно красивыми. Хуахуа стала результатом редкой генетической мутации: у нее слишком лохматая шерсть и торчащие пучки на ушах, напоминающие два хвостика.

Из-за нестандартного вида ее долго не могли продать, однако после случайной публикации видео в сети собака мгновенно стала интернет-знаменитостью. В итоге 3 августа 2026 года Хуахуа выкупила новая владелица за 2400 юаней (28 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде «летающая» собака-спасатель стала звездой.