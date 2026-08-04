Пропавшего в Черногории российского джазмена нашли мертвым

Пропавшего российского джазмена Георгия С. нашли мертвым в Черногории. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на занимавшихся поисками волонтеров.

Черногорские СМИ пишут, что полиция подтвердила — найденное тело принадлежит Георгию. По предварительным данным, молодой человек совершил суицид.

21-летний Георгий исчез около шести дней назад. Он вышел из дома с выключенным телефоном, а документы оставил в квартире. Волонтеры не исключали, что молодого человека могла удерживать община с признаками секты, которая, по их словам, заманивает молодежь под видом музыкальных квартирников.

До этого сообщалось, что мужчина якобы отправился в Будву, где должна была выступать группа «Мумий Тролль». Утверждалось, что он приехал в пункт назначения, но вскоре после мероприятия перестал выходить на связь.

Известно, что молодой человек вместе с семьей переехал в Черногорию из Петербурга около десяти лет назад. Юноша играл на трубе и участвовал в конкурсах джазовых музыкантов.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Белграде россиянку расчленили и спрятали тело в чемодане.