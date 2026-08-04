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Культура

Прохор Шаляпин обзавелся дачей: «Не стыдно пригласить в гости»

Певец Шаляпин купил новую дачу и продаст старую
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Российский певец Прохор Шаляпин признался, что недавно обзавелся новой дачей. Об этом пишет kp.ru.

По словам Шаляпина, теперь он может приглашать к себе гостей.

«Слава богу, молитвами это произошло. Теперь не стыдно пригласить в гости», — поделился он.

Певец добавил, что теперь намерен продать свои старые «8 соток» в Пушкинском районе.

Он также раскрыл, что его новая возлюбленная — богатая женщина и живет в центре Москвы.

До этого Шаляпин заявил о серьезной угрозе для России – по его мнению, некому будет платить пенсии.

«У нас демографический провал. У нас молодежи сейчас меньше, чем и в моем возрасте. Когда я буду там, если я дотяну до 65, будет провал, то есть некому будет ее платить», — посетовал артист.

Ранее Прохор Шаляпин высказался по поводу налоговых проверок.

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