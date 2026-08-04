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Культура

Заславский покидает пост ректора ГИТИСа

ТАСС: Заславский освобожден от должности ректора ГИТИСа
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского освободили от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в вузе.

«Григорий Анатольевич покидает пост ректора», — подтвердил собеседник агентства.

Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова, уточнили в институте.

Заславский — известный российский театральный критик, заслуженный деятель искусств России и член Комиссии по культуре Общественной палаты России.

В мае 2016 года он стал исполняющим обязанности ректора ГИТИСа, а 15 ноября 2016 года был официально избран на эту должность. В декабре 2021 года был переизбран коллективом института на новый срок.

До этого Заславский рассказывал о важности ответственности в культуре.

Ранее стало известно, кто назначен гендиректором МХАТ имени Горького.

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