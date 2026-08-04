Актера бразильских сериалов заподозрили в изнасиловании пятилетнего ребенка

Бразильского актера Марко Фурлана арестовали в Сан-Паулу. Об этом сообщает metropoles.com.

По данным издания, Фурлана обвиняют в изнасиловании пятилетней девочки. На текущий момент ведется расследование. Детали не раскрываются, так как в деле фигурирует ребенок. Отмечается, что мать жертвы обнаружила актера с дочерью, когда услышала ее плач.

Сотрудники полиции попросили изъять у Фурлана телефон, компьютеры и другие электронные носители, чтобы проверить, существуют ли файлы, которые могут способствовать расследованию.

Как отмечает издание, Марко Фурлан известен в Бразилии по работам на телевидении, в театре и в рекламе. Он снимался в сериалах «Mulher de Fases» и «Aline».

В марте звезду популярного американского реалити-шоу «19 детей и это не предел» Джозефа Даггара задержали по подозрению в растлении 9-летней девочки.

Джозефа арестовали через 5 лет после того, как его старшему брату Джошу были предъявлены обвинения в получении, хранении и распространении детской порнографии. Ему предъявили обвинения в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.

Ранее известный турецкий актер и мэр был задержан в рамках операции по борьбе с коррупцией.