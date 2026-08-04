Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

В «Ум и Хрум. Сила пяти вкусов» раскроют суперспособность, которая спасет планету

Мультфильм «Ум и Хрум. Сила пяти вкусов» покажут в России 30 сентября 2027 года
Студия «Клаксон Продакшн»

Мультфильм «Ум и Хрум. Сила пяти вкусов» выйдет в российский прокат 30 сентября 2027 года. Об этом «Газете.Ru» сообщила студия «Клаксон Продакшн».

Это первый полнометражный проект франшизы. Гениальный ученый Ум и его друг Хрум, способный превращаться в то, что съел, попадают на планету из еды. Там они случайно пробуждают древнего злодея Безвкуса, мечтающего лишить мир вкусов. Чтобы спасти планету, героям нужно найти пять ингредиентов, дарующих силу пяти вкусов.

По словам генерального продюсера Дмитрия Паршина, фильм сочетает приключения, юмор, музыку и яркие образы.

«Мы создаем яркий, музыкальный и смешной фильм, сохраняя главную идею сериала: в еде, как и в жизни, важно знать меру. Эта мысль раскрывается не через нравоучения, а через увлекательную историю, юмор и ярких персонажей», — сказал он.

Над картиной работает студия «Клаксон Продакшн» («Ум и Хрум», «Команда Флоры. Экопатруль», «Песенки Фортуны»), а за прокат отвечает «Вольга».

Режиссер — Олег Шепляков, художник‑постановщик — Анна Уманец. Голоса героям подарили Иван Чабан, Максим Сергеев и Ирина Обрезкова.

Ранее сообщалось, что «Мастера и Маргариту» с Цыгановым покажут в США после судебных тяжб.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!