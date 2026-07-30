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Культура

«Мастера и Маргариту» с Цыгановым покажут в США после судебных тяжб

Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в американский прокат 18 сентября
«Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», «Профит» при поддержке Фонда кино

Экранизация «Мастера и Маргариты» выйдет в американский прокат 18 сентября. Об этом сообщает Variety.

Премьера фильма откладывалась из-за спора о правах на экранизацию романа Михаила Булгакова. Компания Luminosity Pictures хотела снять ограничения на прокат, но другие продюсеры заявили о своих правах на англоязычную версию. Одновременно велись споры о том, находится ли роман в общественном достоянии или права на него принадлежат наследникам писателя.

Variety отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат фильма, но он уже вышел в Германии, Австрии, Швеции, Италии и ряде других стран.

Теперь картина готовится к показу в США. Зрители увидят «восстановленную режиссерскую версию» фильма.

Фильм «Мастер и Маргарита» по одноименному произведению Михаила Булгакова вышел в российский прокат в начале 2024 года. Главные роли исполняют: Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Марат Башаров, Яна Сексте и др.

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