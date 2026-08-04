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Культура

Mia Boyka подтвердила, что сделала пластику: «Мешали взгляду»

Певица Mia Boyka заявила, что делала пластику век
Пресс-служба Mia Boyka

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) в шоу «Вопрос Ребром» подтвердила, что сделала пластику век.

Во время одного из вопросов Mia Boyka напомнили, что она выступала против пластики. Артистку спросили, зачем она обманывает свою аудиторию, если сделала «лисьи глазки».

«Я не делала лисьи глазки. Я убрала верхнюю лишнюю кожу со своих век, потому что они мешали моему взгляду. Я постоянно затягивала волосами для съемок. У меня дико болела голова от того, что тянут волосы. Просто было неудобно. Это очень маленькая косметическая операция. Ничего такого я в этом не вижу», — заявила певица.

По словам Бойко, ее тело — это ее дело. Артистка объяснила, что поменяла свое мнение о пластике в последнее время. Она решилась на хирургическое вмешательство полтора года назад.

«Вам когда будет под тридцатник, вы тоже, возможно, к этому придете. Что-то себе захотите улучшить, чтобы сохранить молодость», — рассказала исполнительница.

Ранее Mia Boyka разрешила мужчинам носить розовое после флешмоба.

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