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Культура

Mia Boyka разрешила мужчинам носить розовое после флешмоба

Певица Mia Boyka похвалила флешмоб розовой одежды на своем концерте
Анатолий Медведь/РИА Новости

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) похвалила флешмоб в Набережных Челнах с розовой одеждой. Ее слова передает ROCKET MAG.

Бойко пересмотрела свои взгляды на мужчин в розовом после флешмоба.

«Пусть мужчины носят все, что хотят, главное, что любят меня и приходят на концерты. Если они будут носить розовые футболки и их будет так много на концерте — я не против», — заявила исполнительница.

Mia Boyka заявила, что в тот день в Набережных Челнах разобрали розовые вещи в магазинах. Певица призналась, что тоже поддержала флешмоб и попросила музыкантов надеть рубашки этого цвета.

В шоу «Наша новая музыка» артистка заявила, что розовый — это «не мужской цвет». Она тогда призвала противоположный пол его не носить.

В июле блогер и комик Владислав Шунский устроил флешмоб на концерте певицы Mia Boyka в Набережных Челнах в честь Дня молодежи. Он призвал всех, кто собирается пойти на праздник, надеть розовую одежду. Сотни местных жителей поддержали флешмоб.

Ранее певица Mia Boyka закрыла ИП.

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