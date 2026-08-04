Солистка «Блестящих» рассказала о роли Фриске в коллективе

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова призналась News.ru, что всегда брала пример с Жанны Фриске.

По мнению Новиковой, Фриске была самой женственной участницей коллектива с красивой внешностью, хорошим вкусом в одежде и нежным характером.

«На нее все смотрели, и было не зазорно хотеть быть на нее похожей. Я смотрела, как она одевается. Она меня таскала по магазинам, говорила: «Вот это классное, примерь», «А это не очень». Я вдохновлялась ее примером», — поделилась исполнительница.

Новикова отметила, что Фриске была всем «мамочкой в коллективе». Солистка «Блестящих» также отказалась комментировать семейный конфликт между родственниками бывшей коллеги после ее кончины. Родители Жанны не раз жаловались, что муж дочери Дмитрий Шепелев не дает им видеться с внуком Платоном.

Артистка понадеялась, что ситуация между Шепелевым и ее родителями поскорее разрешится. По словам Новиковой, жизнь все расставит на свои места.

Ранее отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в шпионстве.