Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Звезда фильма «По щучьему велению» о переизбытке киносказок: «Не думаю, что это проблема»

Актриса Мила Ершова призналась, что не считает проблемой переизбыток киносказок
«Газета.Ru»

Актриса Мила Ершова на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» рассказала «Газете.Ru», что не считает проблемой большое количество киносказок в России.

По словам Ершовой, за последние годы действительно стало слишком много киноверсий известных сказок, однако с этим ничего нельзя сделать. Она подчеркнула, что такова реальность отечественного кинематографа, и в этом нет ничего плохого.

«Что я сделаю? Вот так стало, да. Много их [киносказок]. Но я не думаю, что это проблема. Как это может быть проблемой?» — поделилась Ершова.

Сама актриса снималась в одной из главных ролей фильма «По щучьему велению». А 6 августа в прокат выходит «Последний богатырь. Колобок» с ее участием. Ершова призналась, что съемки получились очень веселыми, и члены команды много смеялись. Также при работе над проектом она вновь пересеклась с Гошей Куценко.

«Я с Гошей уже снималась. Я его просто обожаю. У нас с ним супер коннект. Гоша очень легкий», — рассказала Ершова.

Ранее Харламов сыграл Колобка, не приходя на съемки. «Я был счастлив».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!