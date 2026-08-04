Айза поддержала бывшую невесту Гуфа: «Ты всегда останешься моей подругой»

Бывшая жена Гуфа, блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале поддержала Разият Салахову после откровения об изменах и унижениях со стороны рэпера.

Айза назвала Салахову своей близкой подругой и добрейшей души женщиной. Она уверена, что экс-невеста рэпера красива как внутри, так и снаружи. По словам блогерши, ее расстроило, что бывший муж потерял такую девушку. Она выразила уверенность, что артист попытается ее вернуть, когда осознает потерю. При этом Айза считает, что певцу стоит отпустить бывшую возлюбленную.

«Лучшее, что было с Ба за всю жизнь! Рая одна единственная, кто не пользовалась ни его статусом, ни его деньгами, не пиарилась на их отношениях, не растила свой инстаграм и т. д. (Хотя я ей советовала обратное)», — поделилась бизнесвумен.

Айза обратилась к Салаховой и напомнила, что любит ее. Как подчеркнула бизнесвумен, несмотря на тесную связь с Гуфом, она все равно остается на стороне экс-невесты певца, так как тоже пережила подобный опыт.

«Ты всегда останешься моей подругой! И я всегда для тебя рядом! Ты знаешь, где меня искать», — отметила блогерша.

Ранее бывшая жена Паши Техника назвала Айза и Гуфа семейкой полусвингеров.