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Культура

Бывшая жена Паши Техника об Айзе и Гуфе: «Семейка полусвингеров»

Бывшая жена Паши Техника Карицкая встала на защиту бывшей невесты Гуфа
evaevakaritskayaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук), в Telegram-канале поддержала бывшую невесту Гуфа Разият Салахову.

Карицкая предположила, что после откровения Салаховой об изменах и унижениях со стороны Гуфа, семья и близкие рэпера перестанут общаться с девушкой. Бывшая жена Техника подчеркнула, что полностью поддерживает экс-невесту репера. Она назвала Салахову хорошей девчонкой.

«Я уверена, что Оля Долматова (сестра Гуфа – «Газета.Ru») перестанет общаться, так же как и Айза — вот эта вся семейка полусвингеров. Сто процентов. Короче, бедная девочка, честно, мне ее жалко. Желаю сил и вообще реально не связываться с этим семейством. Потому что они реально crazy («психи» — перевод с английского). Ничего лишнего. Просто со стороны наблюдаю. Семейка очень странная», — поделилась блогерша.

Бывшая жена Техника считает, что Гуфа окружают «шестерки», которые не только не поддержат Салахову, но и в скором времени устроят на нее травлю.
Карицкая подняла тему вседозволенности мужчин в современном обществе. По ее словам, некоторые представители противоположного пола считают нормальным унижать своих партнерш и изменять им только из-за факта, что они мужчины. Блогерша уверена, что из-за таких случаев женщины все чаще приходят к феминизму.

«В общем, мужчины, пожалуйста, будьте мужчинами. Если ваш друг газлайтит женщину свою, пресекайте это, потому что это неправильно», — заявила Карицкая.

Ранее экс-возлюбленная Гуфа назвала его монстром.

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