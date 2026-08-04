Прохор Шаляпин раскрыл подробности о новой возлюбленной: «Как мальчишка езжу в ЦАО к ней»

Шаляпин признался, что его новая возлюбленная богатая и живет в центре Москвы

Шоумен Прохор Шаляпин на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» признался, что его новая возлюбленная богатая женщина и живет в центре Москвы. Слова артиста передает корреспондент «Газеты.Ru».

В конце июля Шаляпин сделал неожиданное заявление о новой избраннице. Он не только рассказал, что теперь не одинок, но и поделился, что возлюбленная находится в больнице. Как оказалось, сейчас она уже идет на поправку.

«Выкарабкалась, есть Бог на свете. Сейчас у многих с суставами проблема. Сустав хороший – 20 тысяч долларов стоит. Она имеет средства», – рассказал Шаляпин.

Личность таинственной возлюбленной артист пока держит в секрете, но признается, что по-настоящему влюблен.

«Есть [дама сердца]. Конечно же, есть. Вы на меня посмотрите. Как мальчишка езжу в ЦАО к ней. Она прожила достаточно интересную жизнь, четыре мужа потеряла», – поделился шоумен.

Ранее Шаляпин заявил о серьезной угрозе для России – по его мнению, некому будет платить пенсии.