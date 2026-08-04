«Начала бросаться на людей»: у Даны Борисовой обострилась психическая болезнь

Внезапно пропавшая из всех телевизионных проектов ведущая Дана Борисова призналась, что это связано с обострением психического заболевания. По ее словам, в ближайшее время она не появится в поле зрения фанатов, так как находится на лечении.

В последний раз звезда появлялась в телевизионном проекте «Сокровища императора» — она призналась, что была рада этому и до какого-то момента «все было супер».

«Потом у меня закончились таблетки от биполярки, и я начала бросаться на людей. Я сходила с ума и сводила с ума всех окружающих. В какой-то момент все стало настолько ужасно, что я попросилась домой, и меня отпустили», — рассказала Борисова Общественной Службе Новостей.

Ведущая рассказала, что сейчас проходит курс лечения и ей нельзя слезать с препаратов. На этом фоне в ближайшее время звезда планирует отказываться от участия во всех продолжительных шоу. Дана Борисова добавила, что планирует восстановиться, а после — вернуться на телевидение, но призналась, что в будущем больше не станет участвовать в экстремальных реалити-шоу.

До этого Дана Борисова рассказала, что сейчас переживает непростой период в отношениях с дочерью Полиной Аксеновой. По ее словам, сейчас они не общаются, и причина — разный взгляд на то, какой должна быть взрослая жизнь — звездная мама пыталась заставить дочь идти работать, в ответ на что та обиделась. При этом ведущая добавила, что уверена в скором примирении с дочерью.

Ранее Дана Борисова заявила, что ее дочь ушла в затворничество из-за лишнего веса.