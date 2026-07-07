Дана Борисова о ссоре с 19‑летней дочерью: «Уже взрослая, надо идти трудиться»

Телеведущая и актриса Дана Борисова рассказала, что сейчас переживает непростой период в отношениях с дочерью Полиной Аксеновой. Ее слова передает «Леди Mail».

По словам Борисовой, сейчас они не общаются, и причина — разный взгляд на то, какой должна быть взрослая жизнь.

«Вот я говорю — Поль, тебе 19, ты не учишься и не работаешь. Не дело это. Надо идти трудиться, дочь. И из-за денег перестанем ругаться с тобой, потому что ты уже взрослая, чтобы я тебя полностью обеспечивала, надо мне помогать. Ну она на меня за это и обиделась», — вспомнила телеведущая.

При этом Борисова уверена, что обязательно помирится с 19-летней дочерью. Она охарактеризовала их отношения: «У нас то прям любовь-любовь, то не разговариваем».

До этого Борисова рассказала об отношениях своей дочери с продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном, который старше нее на 17 лет. Звезда призналась, что с самого начала противилась этому роману, по итогам которого экс-возлюбленный обвинил девушку «во всех смертных грехах», в том числе — в изменах и алкоголизме. По словам ведущей, ее дочь готова к новым отношениям — звездная мама выразила надежду, что новым избранником Полины станет ее сверстник.

Ранее Дана Борисова раскрыла причину затворничества дочери и предупредила о возможных последствиях: «Может разнести».