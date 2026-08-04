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Культура

«Проникся как к брату»: Прохор Шаляпин дружит с Киркоровым после примирения

Шоумен Прохор Шаляпин признался, что дружит с Киркоровым после примирения
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Шоумен Прохор Шаляпин рассказал «Газете.Ru», что дружит с Филиппом Киркоровым после примирения. На премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» он признался, что вновь «проникся» певцом.

В этом году состоялось примирение Киркорова и Шаляпина после конфликта, произошедшего много лет назад. Кумир зумеров отметил, что это была не постановка на камеру и они действительно смогли уладить все разногласия. Однако подробности разговора артист раскрывать отказался.

«С Филиппом Киркоровым мы пять часов разговаривали. Такой душевный был разговор. Я опять к нему проникся как к брату. Что нам ругаться? Время пришло, когда нужно в хороших отношениях быть. Филипп подарил мне коробку сухофруктов, там курага, чернослив. Что говорить? У нас очень много общего, мы можем пообщаться», — заявил Шаляпин.

По признанию шоумена, он даже собирается пригласить Киркорова в свой новый дом. Шаляпин подчеркнул, что не будет скрывать от друзей и поклонников свою недвижимость, но расскажет о ней позже.

Конфликт между Шаляпиным и Киркоровым длился около 18 лет. Причиной стал подслушанный разговор о доходах Димы Билана. Шаляпин передал детали беседы Яне Рудковской, из-за чего коллега перестал с ним общаться.

Ранее Прохор Шаляпин высказался по поводу налоговых проверок. «Боженька не обижает», – заявил он.

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