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Культура

Экс‑возлюбленная Гуфа назвала его монстром: «Унижал меня перед другими»

Бывшая девушка Гуфа Разият рассказала, что рэпер унижал ее на глазах у других
69kitana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Разият Салахова заявила, что окончательно разорвала отношения с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым). Ее слова передает «СтарХит».

Девушка утверждает, что Гуф не только неоднократно ей изменял, но и унижал ее. По словам Салаховой, рэпер пересылал ее личные сообщения, где она делилась переживаниями, и смеялся над ними в компании других женщин.

«Он тупо унижал меня перед другими телками постоянно, и ему это нравилось. Смотреть, как я страдаю по нему. Какой ужас, я в таком шоке нахожусь. Как это низко. Это просто ниже-ниже некуда», — поделилась блогерша.

Салахова также рассказала, что после одного из расставаний Гуф следил за ней с помощью камер видеонаблюдения. Блогерша отметила, что он делал это не один, а в компании других женщин — наблюдал, как она плачет.

«Три года с монстром. Насколько же человеческий образ ты принял, меня просто разрывает…» — возмутилась девушка.

О романе Гуфа и Разият стало известно в 2023 году. В ноябре 2024 года рэпер сделал ей предложение прямо на концерте в Москве. Однако до свадьбы дело так и не дошло.

Летом 2025-го пара объявила о расставании, однако зимой 2026-го они снова сошлись и вместе отдыхали.

Ранее сообщалось, что сестра Гуфа вышла замуж.

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