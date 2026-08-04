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Культура

Певица Ханна пожаловалась на хейтеров и неблагодарных людей

Певица Ханна назвала большинство людей неблагодарными
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ханна в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на жестокость и хейт.

Ханна рассказала, что сильно обеспокоена новостями и событиями в мире. По словам певицы, она ужасается от жестокости, происходящей сейчас. Артистка не могла поверить, что люди могут проявлять себя с такой стороны, но потом увидела комментарии с хейтом под своими публикациями.

«Взрослые люди с фейковых аккаунтов пишут незнакомому человеку гадости. В такие моменты понимаешь: большие проблемы начинаются не где-то далеко. Они начинаются с маленькой злости внутри каждого. Прежде чем осуждать мир, стоит начать с себя», — поделилась исполнительница.

Ханна также заявила о неблагодарности окружающих. Артистка призналась, что ее помощь часто не ценили.

«Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что большинство людей абсолютно неблагодарные. Ты к ним со всей душой, кому-то даешь возможности, они получают шанс, который выпадает один на миллион, кому-то помогаешь, делаешь всё с душой, с максимальным желанием сделать как лучше для них, а в итоге не просто ничего, а еще и кидание, игнор, или еще ты и плохой оказываешься», — рассказала певица.

Ранее Орлова рассказала, как хейт помогает ей расти.

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