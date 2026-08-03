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Культура

Орлова рассказала, как хейт помогает ей расти

Певица Ольга Орлова назвала хейтеров своими учителями
olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова заявила в Telegram-канале, что положительно относится к хейту.

По словам Орловой, она принимает и изучает с большим интересом критику в свой адрес. Она назвала хейт своей точкой роста в данный момент.

«Я анализирую: «Что конкретно меня цепляет, обижает и почему?». Анализирую: «Зачем это пишет человек?» (Что он испытывает, написав гадость, причинив боль другому) и так далее», — поделилась знаменитость.

Орлова считает хейтеров своими учителями во многих аспектах жизни.

«Я становлюсь лучше, чем вчера», — заключила артистка.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Девочка родилась 6 февраля 2023 года.

В ноябре 2024 года Орлова рассказала, что не планирует воссоединяться с группой «Блестящие». Артистка намекнула, что не видит в этом необходимости.

Ранее Орлова и Шелепев достигли договоренности о встречах с сыном Фриске.

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