Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Культура

Певица Наталья Штурм высказалась о новой квартире Долиной

Певица Штурм заподозрила Долину во лжи о новой квартире
Сергей Бобылев/РИА Новости

Певица Наталья Штурм заявила, что не верит в слова артистки Ларисы Долиной о том, что друзья подарили ей новую квартиру. Об этом сообщает Teleprogramma.org.

По мнению Штурм, Долиной, видимо, больше ничего не оставалось, кроме как «встать в позу и выдать» о новой квартире. Певица добавила, что подобные заявления только подольют масла в огонь общественного мнения.

Штурм добавила, что утверждения Долиной о красивой жизни следует «делить на два».

26 июля Долина сообщила, что у нее появилась новая квартира. По словам певицы, недвижимость ей подарили друзья. Так народная артистка ответила на вопрос журналистов, которые спросили, не собирается ли она выкупать свою жилплощадь в Хамовниках. Ранее Mash писал, что новая хозяйка квартиры Полина Лурье якобы так и не переехала в квартиру и собирается ее продать. При этом адвокат женщины Светлана Свириденко опровергла эту информацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист рассказал, что Долиной могут закрыть границу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!