Певица Наталья Штурм высказалась о новой квартире Долиной

Певица Наталья Штурм заявила, что не верит в слова артистки Ларисы Долиной о том, что друзья подарили ей новую квартиру. Об этом сообщает Teleprogramma.org.

По мнению Штурм, Долиной, видимо, больше ничего не оставалось, кроме как «встать в позу и выдать» о новой квартире. Певица добавила, что подобные заявления только подольют масла в огонь общественного мнения.

Штурм добавила, что утверждения Долиной о красивой жизни следует «делить на два».

26 июля Долина сообщила, что у нее появилась новая квартира. По словам певицы, недвижимость ей подарили друзья. Так народная артистка ответила на вопрос журналистов, которые спросили, не собирается ли она выкупать свою жилплощадь в Хамовниках. Ранее Mash писал, что новая хозяйка квартиры Полина Лурье якобы так и не переехала в квартиру и собирается ее продать. При этом адвокат женщины Светлана Свириденко опровергла эту информацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист рассказал, что Долиной могут закрыть границу.