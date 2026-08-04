Катя Гордон о ссорах с Кудрявцевой: «Обиды из‑за недоверия»

Певица и юрист Катя Гордон опровергла в интервью «СтарХиту» слухи о ссоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

«Да мы с Лерой совершенно не ссорились. Я ее люблю, она мой родственник, поскольку она крестная мама моего ребенка», — отметила знаменитость.

При этом Гордон признала, что работать вместе им непросто «в силу разных обстоятельств». Она высоко оценила профессионализм Кудрявцевой и заверила, что любые личные недопонимания не повлияют на их рабочие вопросы.

«Это наши разборки, потому что мы общаемся очень близко. То есть меня обижает какое-то недоверие, ее обижает недопонимание. Это, честно говоря, просто маленькие семейные разборки», — заверила звезда.

В ноябре 2025 года Гордон сообщила, что находится на «грани развода» с Кудрявцевой. Она призналась, что уже на протяжении полугода ссорится и мирится с ней. По словам юристки, в их отношениях многое «пропито».

14 мая того же года Кудрявцева и Гордон сняли клип в метро. Телеведущая опубликовала музыкальный ролик в соцсетях. Она также анонсировала совместный концерт с Гордон в Санкт-Петербурге, которое прошло 25 июня.

Ранее 55-летняя Кудрявцева снялась в бикини на вилле в Сен-Тропе.