Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Продюсер раскрыл, что помогло Ване Дмитриенко взлететь: «Хорошо хайпанул на романе»

Продюсер Дворцов назвал роман Дмитриенко с Пересильд стартом для карьеры певца
Анна Темерина

Продюсер Сергей Дворцов считает, что романтические отношения Вани Дмитриенко с Анной Пересильд помогли ему стартовать в карьере. Об этом он заявил «Пятому каналу».

«Некий, наверное, стартап ему дали романтические отношения с Анной Пересильд. Возможно, это была такая тропа, где его поддержали, где он хорошо хайпанул», — предположил эксперт.

При этом Дворцов отметил талант Дмитриенко. Успех его недавнего концерта в «Лужниках» он назвал «шоком в хорошем смысле». Продюсер также напомнил о хите «Венера — Юпитер», который артист написал в 15 лет.

2 августа Ваня Дмитриенко выступил с сольным концертом в «Лужниках». Зал был полон, все билеты раскупили, а шоу посмотрели около 70 тысяч зрителей. Артист стал самым молодым российским исполнителем, который дал сольный концерт на этой площадке, и попал в Книгу рекордов России.

В конце октября 2025 года Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко официально подтвердили свои отношения. Пара стала вместе появляться на светских мероприятиях. Артистка рассказывала, что не сразу ответила взаимностью на ухаживания исполнителя. Сначала Дмитриенко предложил команде Анны организовать совместную съемку, но получил отказ. Артистку покорило то, что певец не сдался, продолжая настаивать на ее участии в проекте

Ранее Пересильд призналась в любви Дмитриенко на глазах у 70 тысяч зрителей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!