Продюсер раскрыл, что помогло Ване Дмитриенко взлететь: «Хорошо хайпанул на романе»

Продюсер Сергей Дворцов считает, что романтические отношения Вани Дмитриенко с Анной Пересильд помогли ему стартовать в карьере. Об этом он заявил «Пятому каналу».

«Некий, наверное, стартап ему дали романтические отношения с Анной Пересильд. Возможно, это была такая тропа, где его поддержали, где он хорошо хайпанул», — предположил эксперт.

При этом Дворцов отметил талант Дмитриенко. Успех его недавнего концерта в «Лужниках» он назвал «шоком в хорошем смысле». Продюсер также напомнил о хите «Венера — Юпитер», который артист написал в 15 лет.

2 августа Ваня Дмитриенко выступил с сольным концертом в «Лужниках». Зал был полон, все билеты раскупили, а шоу посмотрели около 70 тысяч зрителей. Артист стал самым молодым российским исполнителем, который дал сольный концерт на этой площадке, и попал в Книгу рекордов России.

В конце октября 2025 года Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко официально подтвердили свои отношения. Пара стала вместе появляться на светских мероприятиях. Артистка рассказывала, что не сразу ответила взаимностью на ухаживания исполнителя. Сначала Дмитриенко предложил команде Анны организовать совместную съемку, но получил отказ. Артистку покорило то, что певец не сдался, продолжая настаивать на ее участии в проекте

Ранее Пересильд призналась в любви Дмитриенко на глазах у 70 тысяч зрителей.