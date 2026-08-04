Актер Иван Янковский рассказал, что под профессиональным «дном» понимает не провал в рейтингах и отсутствие ролей, а потерю внутреннего компаса. Об этом артист на YouTube-подкасте Александра Бублика «Чай с Бубликом».

«Момент, когда ты осознаешь, что у тебя открылись огромные возможности, но ты берешь все подряд, не рефлексируя, зачем тебе это нужно, — вот это можно назвать дном. А потерять человеческое лицо при славе и деньгах — еще страшнее», — поделился артист.

Янковский отметил, что избегает обычных бытовых сюжетов в кино. Ему неинтересны роли, которые связаны с «простыми» проблемами, такими как «отключение воды в июле». Вместо этого он предпочитает более масштабные и необычные истории, такие как «Сияние» Кубрика или фильмы Майкла Манна.

Одной из своих любимых работ он назвал роль Раскольникова в сериале 2024 года. Создатели сознательно добавили мотивы из «Братьев Карамазовых», чтобы показать внутреннюю борьбу героя как столкновение разных миров.

«Это некомфортный материал. Он должен выдавливать наружу твои внутренние конфликты», — объяснил Янковский.

Ранее Паулина Андреева снялась с Янковским и Борисовым для глянца.