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Культура

«У каждого свое мнение»: Юра Борисов — о скандале с «Гамлетом»

Актер Юра Борисов заявил, что спокойно отнесся к критике вокруг «Гамлета»
Владимир Астапкович/РИА Новости

Актер Юра Борисов признался, что спокойно реагирует на критику своей игры в спектакле «Гамлет». Об этом он сообщил в интервью журналу «Мнение редакции может не совпадать».

Постановка, где Борисов сыграл главную роль, прошла в МХТ им. Чехова. Это был его первый выход на театральную сцену за десять лет.

«Честно говоря, никакой реакции не ждал. Мне было интересно попробовать поработать с этим материалом и вообще вернуться в театр. Все, что хотелось попробовать, я попробовал. А реакция — ну, у каждого свое мнение, и каждый имеет на это право», — поделился артист.

Вместе с Борисовым ситуацию прокомментировали его коллеги по фильму «Битва моторов» Паулина Андреева и Иван Янковский. Последний отметил, что искусство — субъективная вещь. Андреева же отметила, что люди привыкли делить все на категории.

«А людям свойственно категоризировать, называть все своими именами, чтобы у них все устаканилось. Сортировать. Классика», — добавила она.

После премьеры с критикой на спектакль обрушился актер Олег Меньшиков – он назвал постановку Андрея Гончарова театральной катастрофой. Актер добавил, что некоторые зрители призывают искать в спектакле дополнительные смыслы. По мнению Меньшикова же, в постановке «нет ни одной мысли».

Ранее Паулина Андреева снялась с Янковским и Борисовым для глянца.

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